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На Херсонщине обнаружили 90 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине обнаружили 90 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На Херсонщине за 2 сентября зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1251 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 682 ПЦР-исследования, 374 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1151 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 58 женщин и 32 мужчины. Среди них 2 ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 73 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 17 человек.

Отмечается, что за сутки умерли два человека, когда выздоровели 53 человека.

“Поэтому сейчас в области 38 171 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 500 человек победили недуг;
— 1420 человек инфицированы COVID-19;
— 1251 человек умер”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 290 848 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 877 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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