Число жертв урагана "Ида" возросло до 26 человек

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли в Нью-Йорке и окрестностях в ходе сильного наводнения, вызванного ураганом “Ида”, пишет Reuters. При этом власти мегаполиса сообщили, что разгул стихии унес жизни 13 человек, говорит мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в четверг, 2 сентября, передает УНН.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения

Ураган “Ида”, ударивший по США несколько дней назад, привел в Нью-Йорке и окрестностях в сильнейшей в истории города ливни и сильных наводнений. Дороги и жилые дома городами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана “Ида” был введен и в штате Нью-Йорк.

Добавим

Ураган “Ида”, который получил 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 29 августа обрушился на южный штат Луизиану и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб человек — на его дом упало дерево.

Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом “Ида”.