Клуб украинской Суперлиги подписал американского баскетболиста

КИЕВ. 3 сентября. УНН. БК "Харьковские Соколы" усилит свой состав тяжелым форвардом из Бостонского университета - Максом Махони, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

В сезоне 2018-19 в среднем набирал 16,5 очка за игру и делал 6,6 подбора. В последнем сезоне в колледже новичок харьковчан получил звание MVP с показателями в 15,5 очков и 8,3 подборов.

Не получив предложений на драфте в 2020 году, он начал свою европейскую карьеру. Его первым клубом в Старом Свете стал немецкий “Кирхайм Найтс”, в котором с 2018 до 2020 года выступал еще один игрок “Соколов” Деджуан Граф. ⠀

Примечательно, что в прошлом сезоне в 30 матчах Махони в среднем проводил на паркете 26,4 минуты. Его средние достижения — 13,8 очков и 5,7 подборов за игру.

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