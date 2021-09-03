ФК "Александрия" арендовал защитника "Шахтера"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. ФК "Александрия" подписал соглашение с ФК "Шахтер" (Донецк) об аренде защитника Игоря Кирюханцева. Об этом сообщает сайт "Александрии", передает УНН.

Что известно

Контракт рассчитан до конца 2021 года.

Детали

Игорь является воспитанником донецкого “Шахтера”. За молодежный состав “Шахтера” провел 53 матча (1 гол). В сезоне 2016/17 дебютировал за “горняков” в матче Премьер-лиги против “Александрии”. Играл в командах ФК “Шахтер” и ФК “Мариуполь”.

Напомним

Автор гола за сборную Украины назвал провальным поединок против Казахстана.