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Apple планирует запустить производство своего электромобиля в 2024 году - СМИ

Apple планирует запустить производство своего электромобиля в 2024 году - СМИ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Apple намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом в четверг сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании, передает УНН.

Детали

По его сведениям, в настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.

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Контекст

Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренности с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg проинформировал, посвященных этой теме консультации между компаниями прекращены.

Источник: УНН
Теги: автомобили, Apple
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