Лидер либералов в Германии выступил за более точечные санкции в отношении России

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции. Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в интервью медиакомпании DW, опубликованном в четверг, 2 сентября. Он указал, что пришел к такому взгляду после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным, передает УНН.

Контекст

СвДП выступает за так называемый “акт Магнитского”, что подразумевает индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер. По его словам, результатом подобных мероприятий для сторонников нынешнего российского режима могут стать ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на обучение за рубежом, а также владеть собственностью или счетами за рубежом. Введенные же санкции сказываются на всех жителях России и даже “позволяют Путину изобразить себя жертвой”, отметил лидер немецких либералов, в то же время поддержав продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.

Связал заключения Навального с вопросом улучшения отношений с РФ

Об улучшении экономических отношений с РФ можно будет говорить только после того, как Москва изменит свою политику, уверен Линднер. Пока Навальный находится в заключении, приоритетной темой должны быть более жесткие индивидуальные санкции, а не налаживание экономических связей, считает лидер немецких либералов.

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Председатель СвДП назвал Европу “домом”, в котором господствуют “хорошие отношения”. России следует “соблюдать правила внутреннего распорядка” этого “дома”, указал он.

“Северный поток — 2”: лидер СвДП призвал учитывать интересы Украины

Линднер не обошло стороной строительство газопровода “Северный поток — 2”. Глава немецких либералов особо отметил необходимость учитывать интересы Украины. Следует исключить угрозу “шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа”, подчеркнул он.