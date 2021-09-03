В мире коронавирусом инфицировалось почти 220 млн человек

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело почти 220 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 219,956,335 человек, из них выздоровели 196,595,478 человек. Количество умерших возросло до 4,557,084.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,513,018), Индия (32,902,345), Бразилия (20,830,712), Россия (6,956,318), Великобритания (6,862,904), Франция (6,799,240), Турция (6,435,773) и Аргентина (5,195,601).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (662,853), Бразилии (582,004) и Индии (439,916).