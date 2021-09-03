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В мире коронавирусом инфицировалось почти 220 млн человек

В мире коронавирусом инфицировалось почти 220 млн человек

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело почти 220 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 219,956,335 человек, из них выздоровели 196,595,478 человек. Количество умерших возросло до 4,557,084.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,513,018), Индия (32,902,345), Бразилия (20,830,712), Россия (6,956,318), Великобритания (6,862,904), Франция (6,799,240), Турция (6,435,773) и Аргентина (5,195,601).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (662,853), Бразилии (582,004) и Индии (439,916).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 290 848 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 877 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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