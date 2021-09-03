Полностью вакцинированы от COVID-19 уже 4 миллиона украинцев

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 153 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 510 965 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

152 772 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 сентября 2021 года. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек.

В течение суток работали: 977 мобильных бригад, 2962 пункты прививки; 330 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.