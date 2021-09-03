Израильские войска убили палестинца во время протеста против блокады Газы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Газы заявил, что израильские войска убили палестинца в секторе Газа. Сотни людей приняли участие в акции протеста против 14-летней блокады территории Израилем. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

26-летний Ахмад Салех получил огнестрельное ранение в живот, сообщило министерство. По меньшей мере 15 человек были ранены израильским огнем, в том числе ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Израильские военные заявили, что больше 1 000 палестинцев собрались вдоль израильского забора в Газе, поджигая шины и бросая взрывные устройства.

“Войска ЦАХАЛа (израильские вооруженные силы), дислоцированные в этом районе, используют средства разгона беспорядков, в том числе, при необходимости, боевую стрельбу и патроны 22 калибра”, — говорится в заявлении военных.

Под санкциями ХАМАС, палестинской группировки, которое правит сектором Газа, палестинцы на этой неделе устроили ночные акции протеста, чтобы выразить гнев по поводу блокады территории под руководством Израиля. Израиль ссылается на угрозы со стороны ХАМАС в связи с введением ограничений.

Дополнение

Протесты ухудшили недавний рост количества насилия, которые стали испытанием хрупкого перемирия, положившего конец 11-дневным смертоносным боевым действиям между Израилем и ХАМАСом в мае.

По меньшей мере 256 палестинцев и 13 человек в Израиле были убиты в ходе майского конфликта, в ходе которого вооруженные группы Газы обстреляли ракетами израильские города, а Израиль нанес воздушные удары по прибрежному анклаву.

После прекращения огня при посредничестве Египта палестинцы время от времени посылали в Израиль воздушные шары с воспалительными материалами. Израиль в ответ нанес воздушные удары по объектам ХАМАС в Газе.