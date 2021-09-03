После эвакуационного рейса в США умер 9-месячный младенец

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время эвакуационного рейса в Филадельфию в США 9-месячной афганской девочке стало плохо. Позже в больнице, в среду вечером, она умерла. Об этом сообщает УНН по данным ABC News.

Детали

По словам официального представителя министерства обороны страны, подполковника Криса Митчелла, девочка прибыла со своей семьей с авиабазы Рамштайн в Германии после того, как их эвакуировали из Афганистана.

По данным таможенно-пограничной службы, во время полета ребенку стало плохо, ему оказали неотложную медицинскую помощь.

Экипаж военно-транспортного самолета C-17, который перевозил эвакуированных, вызвал бригаду скорой помощи в аэропорт Филадельфии. Когда самолет приземлился, младенец был без сознания.

Медицинские работники и переводчик встретили самолет по прибытии и доставили девочку с отцом в местную детскую больницу, в которой позже она умерла.

Сейчас офис судебно-медицинской экспертизы Филадельфии расследует причину смерти 9-месячной девочки. Это первый известный случай смерти эвакуированного после "панической" эвакуации из Кабула, в результате которой погибло не менее 40 человек.

Напомним

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США с середины августа вывезли более 116 тысяч человек.