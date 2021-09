Ракета Alpha украинско-американской компании Firefly взорвалась после запуска: причина в аномалии

КИЕВ. 3 августа. УНН. Первый пуск ракеты Alpha украинско-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace прошел успешно, однако через несколько минут миссию пришлось прервать. Очевидцы сообщают о взрыве ракеты, в компании обьясняют инцидент аномалией, передает УНН.

Что произошло

3 сентября в 5 часов утра по Киеву, компания Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова провела дебютный запуск ракеты Alpha.

Ракета успешно стартовала с пусковой площадки, однако, миссия была прервана через несколько минут после запуска.

При этом пользователи сети опубликовали множество фото и видео ракеты, которая взрывается в воздухе.



По информации портала Space.com, взрыв произошел спустя 2,5 минуты после запуска на высоте 95 футов.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc