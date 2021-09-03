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Изменение климата: потепление в Арктике связано с более холодными зимами

Изменение климата: потепление в Арктике связано с более холодными зимами

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Новое исследование показывает, что участившаяся экстремальная зимняя погода, в частности, в некоторых частях США, связанна с ускоренным потеплением в Арктике, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Исследователи говорят, что потепление приведет к более холодным зимам в некоторых регионах.

Детали

Ученые обнаружили, что потепление в регионе в конце концов повлияло на циркуляцию ветров - полярный вихрь. Это позволило прийти в США более холодной зимней погоде, чем, к примеру, стала волна холода в феврале в Техасе.

Это новое исследование показывает, что потепление в Арктике может влиять на зимнюю погоду как в Северной Америке, так и в Восточной Азии.

Ученые отмечают, что таяние льда в Баренцевом и Карском морях приводит к увеличению количества снегопадов над Сибирью.

Цитата:

"Мы утверждаем, что таяние морского льда на северо-западе Евразии вместе с усилением снегопадов в Сибири приводит к усилению разницы температур с запада на восток по евразийскому континенту", - пояснил ведущий автор исследования, доктор Джуда Коэн, который является профессором Массачусетского технологического института (MIT) и директором отдела атмосферных и экологических исследований компании по управлению погодными рисками.

"Мы знаем, когда эта разница температур увеличивается, это приводит к еще большим нарушениям полярного вихря. А когда она ослабляется, это приводит к более экстремальной погоде зимой, такой как волна холода в Техасе в прошлом феврале", - добавил он.

Исследователи говорят, что их выводы базируются как на наблюдениях, так и на моделировании, и они показывают физическую связь между изменением климата в Арктике, "растяжением" полярного вихря и влиянием на погоду в некоторых регионах.

Ученые считают, что их работа может улучшить прогнозы относительно прихода экстремально холодных зим.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Дополнение

Морской лед в Арктике истончается вдвое быстрее, чем предполагалось.

Источник: УНН
Теги: США, климат, Сибирь, Арктика
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