Amazon будет платить работникам за пунктуальность

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов на отдельных локациях в Великобритании для тех, кто вовремя приходит на работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Детали

Как сообщается, вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни одного пропуска.

Исключением является выходные, связанные с болезнью и COVID-19. Как известно, бонус будет выплачиваться раз в неделю. В Amazon говорят, что такой шаг поможет им удовлетворить высокий спрос летом и на Рождество.

Напомним

В декабре 2020 года Amazon выплатила своим сотрудникам по 300 долларов за работу в праздничный сезон. А корпорация Microsoft обещала предоставить своим сотрудникам по всему миру бонусную выплату в размере 1,5 тысячи долларов из-за пандемии.