Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
18015

Паралимпиада-2020: очередное золото Максима Крипака становится 90-й медалью для Украины в Токио

Паралимпиада-2020: очередное золото Максима Крипака становится 90-й медалью для Украины в Токио

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Заключительный день соревнований по плаванию на Паралимпийских играх-2020 в Токио начался для Украины с очередного “золота” Максима Крипака, который также принес 90-ю медаль для украинской команды в целом, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (90) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию в общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 170 медалей.

Детали

Спортсмен был самым быстрым на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.

Крипак стал лидером квалификации со временем 2:12.78. В финале он подтвердил статус фаворита и показал результат 2:05.68, приплыв к финишу первым и побив паралимпийский рекорд другого украинца Дениса Дуброва.

В Токио это уже пятое “золото” Максима. Ранее он побеждал на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Кроме того, Крипак завоевал на этих Играх “серебро” на 50 м вольным стилем и “бронзу” в эстафете.

Таким образом украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список, имея в активе семь наград.

В общем, как отмечает “Общественное”, это 15-паралимпийская медаль Крипака в его карьере и десятое “золото”. Благодаря успеху в Токио пловец побил украинский рекорд по количеству титулов на Паралимпиадах и стал самым успешным паралимпийцем в истории сборной.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.