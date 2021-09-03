В Великобритании выпустили коллекционную монету о Винни-Пухе и его друзьях

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Королевский монетный двор Великобритании представил новую коллекционную монету в 50 пенсов с изображением Винни-Пуха и его друзей, информирует УНН. В памятном дизайне изображены Винни-Пух и Пятачок, Сова, Иа-Иа, Кролик, Тигра, Канга и Ру.

Детали

Первый из трех дизайнов коллекции Winnie the Pooh and Friends был выпущен в прошлом году, и в нем были представлены Винни Пух, Кристофер Робин и Пятачок.

Дизайн монеты вдохновленный оригинальными украшениями Э. Шепарда, взятыми со страниц классических сказок А. А. Милна, впервые опубликованных в 1926 году. Монета доступна для покупки на сайте Монетного двора в золотой, серебряной, бриллиантовой и специальной цветовой версии, по цене от 10 до 1 065 фунтов стерлингов (от 372 грн до 40 тысяч гривен).

Дизайнер Королевского монетного двора Дэниэл Торн создал серию о Винни-Пухе, состоящий из девяти монет. Монетный двор сообщил, что каждый дизайн будет украшен пчелиным мотивом.

Клер Макленнан, директор отдела памятных монет Королевского монетного двора, сказала: "Винни-Пух - это заветная детская классика, которая, как и популярное хобби коллекционирование монет, передается из поколения в поколение. Мы отмечаем 95-летие Винни-Пуха. Последний дизайн с изображением Пуха и его друзей - достойная дань уважения всем его приключениям".

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