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Новости: Киев
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В Киеве в эти выходные из-за футбольного матча продлят работу метро

В Киеве в эти выходные из-за футбольного матча продлят работу метро

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В ночь с 4 на 5 сентября на один час продлят работу столичного метро и возможно ограничат вход на некоторые его станции. Об этом сообщил Киевский метрополитен, информирует УНН.

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“В ночь с 4 на 5 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК „Олимпийский“ футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на 1 час”, — написали на Facebook-странице КП “Киевский метрополитен”.

Добавим

Также отметили, что могут ограничить (закрыть) на вход станцию “Олимпийская” перед началом футбольного матча и после окончания игры станции “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого”.

Такие меры принимаются из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним

Недавно после ливня из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию столичного метро “Героев Днепра”. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, метрополитен
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