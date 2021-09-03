В Южной Корее впервые обнаружили случаи COVID-варианта "Мю"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Южная Корея подтвердила первые в стране случаи заражения штаммом коронавируса под названием "Мю" у трех пациентов, сообщает информационное агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Как сообщило в пятницу Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, вариант "Мю", который впервые был обнаружен в Колумбии, был подтвержден в трех завезенных из Мексики, США и Колумбии случаях.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что на данный момент вариант "Мю" был обнаружен в 39 странах, обозначив его как таковой, что "вызывает беспокойство", что пополнило ряды вариантов коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".