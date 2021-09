Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 92 медали на Играх в Токио

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинские пловцы Денис Дубров и Андрей Трусов завоевали еще две награды на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, пишет УНН.

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (92) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 175 медалей.

Детали

Обладателем бронзовой награды стал украинский пловец Денис Дубров, который выступал на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S8.

Квалификацию Дубров проплыл с четвертым результатом — 1:04.27. Но в финале украинец в напряженной борьбе сумел зацепиться за пьедестал и занять третью позицию с временем 1:03.23.

Robert Griswold wins the Men’s 100m Butterfly S8 with a time of 1: 03.71 mins #Gold Robert Griswold #USA #Silver Yang Feng #CHN #Bronze Denys Dubrov #UKR #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics