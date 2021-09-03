Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6585

Талибы дали "зеленый свет" возобновлению внутренних рейсов в Афганистане

Талибы дали "зеленый свет" возобновлению внутренних рейсов в Афганистане

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Внутренние рейсы в Афганистане могут возобновиться в пятницу, 3 сентября, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на заявление старшего менеджера Ariana AFG Airlines, передает УНН.

Цитата:

"Мы получили зеленый свет от талибов и авиационных властей и планируем начать полеты сегодня", - сказал менеджер Ariana AFG Airlines Тамим Ахмади.

Дополнение

Афганские авиалинии Ariana AFG Airlines - флагманский авиаперевозчик Афганистана, а также старейшая и крупнейшая авиакомпания страны.

Вероятно возобновление полетов происходит на фоне растущих слухов о формировании нового правительства в стране, которое в прошлом месяце перешло к власти талибов. Официальный представитель Талибана объявил, что после обсуждений будет окончательно сформировано новое правительство, которое вскоре будет опубликовано.

Сразу после захвата власти талибами в кабульском аэропорту начался хаос, страны изо всех сил пытались эвакуировать своих граждан, а также афганцев, которые работают с ними, в то время как местные жители собирались в аэропорту сотнями, отчаянно пытаясь бежать из страны.

Ранее на этой неделе США объявили о завершении вывода своих войск из страны, что положило конец 20-летней войне, начавшейся после терактов 11 сентября.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.