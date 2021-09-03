ГБР получило материалы о скандальном ДТП с нардепом: ищет свидетелей

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Государственное бюро расследований отчиталось, что получило от полиции материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе с вероятным участием народного депутата и призывает свидетелей предоставить информацию следователям, добавив, что в бюро уже идет расследование в этом производстве, сообщает УНН.

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"2 сентября 2021 года Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди", - сообщили в ГБР.

Детали

По данным бюро, повреждения также получил и третий автомобиль. "В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч. 1 ст. 286 УК Украины)", - рассказали в ГБР.

Действия ГБР

"Сейчас в бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией", - заявили в ГБР.

Как указали в бюро, "планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного правонарушения".

ГБР при этом призвал свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить информацию следователям бюро.

"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы в установленный законом способ", - отметили в ведомстве.

Контекст

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в автомобиль Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

Во время проведения следственных действий на месте аварии один из свидетелей указал, что за рулем Audi был человек, который оказался нардепом. В то же время другие свидетели отрицают эти показания.

В тот же день было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В связи с тем, что в деле фигурирует народный депутат, подследственность определена за Государственным бюро расследований.

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