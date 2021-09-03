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Под Луцком мужчина застрелил соседских собак: ему грозит до 8 лет заключения

Под Луцком мужчина застрелил соседских собак: ему грозит до 8 лет заключения

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Житель Луцкого района средь белого дня застрелил двух соседских собак. Об этом сообщила местная полиция, информирует УНН.

Детали

Двух застреленных собак обнаружили вчера в селе Брище Луцкого района примерно в 18:00.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Выстрелы он совершил из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья, сообщили в полиции. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли. Собак, которые принадлежали его соседям, отправили на экспертизу.

Открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). За такие действия мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь, Национальная полиция
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