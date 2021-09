Паралимпиада-2020: пловец Денис Остапченко выигрывает золото. Это 93 медаль Украины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Денис Остапченко стал самым быстрым в заплыве 200 метров вольным стилем в классе S3 и получил 93 медаль для сборной Украины на Играх в Токио, пишет УНН.

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (93) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию в общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 180 медалей.

Детали

Финал 200-метровки вольным стилем стал заключительным для Остапченко в Токио. К нему украинский спортсмен подходил в статусе 2-кратного призера Паралимпиад — “серебро” Остапченко выиграл на 50-метровке на спине и “бронзу” на 50 метрах вольным стилем.

Третью попытку получить “золото” Остапченко имел в финале 200 метров вольным стилем. Украинец был главным претендентом на награду высшей пробы: в 2020 году он стал чемпионом на этой дистанции. А в квалификации показал лучший результат среди других спортсменов.

Бороться за медали Остапченко должен был с китайцем Цзоу Ляньканом и мексиканцем Хесусом Эрнандесом. Также дистанцию должен был плыть еще один украинец Хесус Эрнандес. Остапченко первые 50 метров прошел третьим, но постепенно начал подтягиваться за борьбу за “золото”. И смог завоевать эту медаль, опередив мексиканцев Диего Лопеса Диаса и Хесуса Эрнандеса.

Denys Ostapchenko wins the Men’s 200m Freestyle S3 with a time of 3: 21.62 mins #Gold Denys Ostapchenko #UKR #Silver Diego Lopez Diaz #MEX #Bronze Jesus Hernandez #MEX #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics