Литва отозвала своего посла из Китая из-за скандала с представительством Тайваня

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В пятницу Литва заявила, что отозвала своего посла из Пекина для консультаций в споре по поводу первого европейского представительства на Тайване, который Китай рассматривает как вызов посягательством на эту территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тайвань заявил в июле, что миссия в Вильнюсе будет называться представительством Тайваня в Литве. Другие тайваньские миссии в Европе и США используют название города Тайбэй, избегая упоминания самого острова.

Китай 10 августа потребовал от Литвы отозвать своего посла в Пекине и заявил, что тоже отзовет посла Китая в Вильнюсе.

В МИД Литвы заявили, что посольство Литвы в Китае продолжает работать нормально, несмотря на отзыв посла.

По словам Литвы, госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел Литвы 21 августа договорился о “двусторонних скоординированных действиях”, чтобы помочь стране выдержать давление со стороны Китая.

Добавим

Китай считает Тайвань своим наиболее чувствительным территориальным вопросам как части “единого Китая” и регулярно возмущается любым шагам, которые могут указывать на то, что остров является отдельной страной.