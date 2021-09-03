Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым - полет прекратили военные

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемый. Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 Базы Космических войск Ванденберг согласно контроля безопасности. Об этом говорится у прессрелизи компании, передает УНН.

Цитата

“2 сентября 2021 года. Сегодня мы провели первый тестовый полет ракеты Alpha. Аномалии во время полета предшествовал символический отсчет и взлет ракеты в 4:59 по киевскому времени. Чуть больше двух минут спустя во время полета ракеты Alpha случилась аномалия, которая привела к преждевременному завершению миссии. Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 Базы Космических войск Ванденберг после фиксации аномалии в траектории полета”, — говорится в сообщении.

Детали

В компании отметили, что выводы касательно ключевой причины аномалии делать пока рано. Они планируют провести детальное расследование совместно с представителями FAA (Федерального авиационного управления США) и Базы Космических войск США Ванденберг.

“Мы используем полученные во время тестового полета данные и учтем их при запуске следующих миссий. Наши инженеры сейчас изучают тысячи строк телеметрии наземной системы и системы полета, чтобы лучше понять, что же произошло на самом деле”, — сообщают в компании.

Дополнение

Первый пуск ракеты Alpha украинско-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace прошел успешно, однако через несколько минут миссию пришлось прервать. Очевидцы сообщили о взрыве ракеты. В сети начали появляться множество видео и фото.



Справка

Компания Firefly Aerospace — это частное американское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирами в Украине и США. Само производство ракет расположенно в американском Техасе, в свою очередь, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.



Корпорация имеет планы начать с 2021 года запускать по две ракеты Alpha в месяц. Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.