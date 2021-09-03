Утечка токсичных веществ из алмазного рудника в Анголе: в Конго погибли 12 человек и 4500 - заболели

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В результате утечки токсичных веществ в Анголе из огромного алмазного рудника погибли по меньшей мере 12 человек и 4 500 человек заболели в ДРК. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

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Утечка превратила приток реки Конго в красный цвет и убила огромное количество рыбы, которую некоторые люди съели, сказала министр окружающей среды ДРК Ан Ева Базайба.

Она сообщила, что Демократическая Республика Конго будет требовать возмещения убытков, но не уточнила, какой размер.

Власти провинции Касаи запретили людям пить воду и есть рыбу из реки, но пострадали около миллиона человек.

Сообщества, живущие на берегах рек, страдали диареей и другими проблемами со здоровьем.

По данным информационного агентства Reuters, на руднике добывается около 75% алмазов Анголы.

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