Генсек НАТО призвал Россию предоставить данные о военных учениях "Запад-2021"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о военных учениях "Запад-2021" в связи с растущей тревогой Польши, стран Балтии и Украины по поводу намерений Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Детали

Основной этап учений "Запад-2021" начнется 10 сентября.

По словам представителей НАТО, маневры во время военных учений, которые пройдут вслед за наращиванием российской военной мощи на границах Украины в этом году, повышают риск агрессии.

"Что мы видели, так это то, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", - сказал Столтенберг, призвав Москву выполнить свои обязательства по Венскому документу, международному соглашению, регулирующему военные учения в Европе.

Добавим

Россия, которая объединит свои силы с белорусскими войсками, заявляет, что в пределах ее прав проводить учения на ее территории.

Западные эксперты считают, что широкомасштабные операции с использованием беспилотников, ракет и нового оружия позволяют России отрабатывать любую тотальную войну с США или Европой.

Напряженность также выросла и на границе Беларуси и НАТО после того, как Минск начал подталкивать мигрантов в Литву, чтобы оказать давление на Европейский Союз, заявляют западные официальные лица, в ответ на санкции ЕС в отношении правительства Беларуси.

"Беларусь превращает миграцию в оружие, - сказал Столтенберг. - Мы решили направить группу экспертов в Литву на следующей неделе, чтобы помочь Литве противостоять гибридным действиям режима (президента Александра Лукашенко)".

В то же время, Беларусь отрицает любые правонарушения со своей стороны.