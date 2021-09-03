Дело ПВК: суд оставил Семенченко под стражей

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием бывшего нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда, передает УНН.

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“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

Контекст

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Позже Шевченко и Семенченко было избран меры — их обоих суд отправил под стражу на два месяца.