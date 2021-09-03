Астрономы сделали новый снимок гигантской галактики Центавр А

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Используя камеру темной энергии (DEC) на 4-м телескопе в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, астрономы получили новое изображение гигантской галактики Центавр A. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sci-News.

Детали

Центавр A - гигантская галактика, расположенная в созвездии Центавра.

Также известна как NGC 5128, LEDA 46957, ESO 270-9 и Caldwell 7, это один из самых ярких объектов в ночном небе южного полушария.

Центавр A был открыт 29 апреля 1826 года шотландским астрономом Джеймсом Данлопом.

Находясь на расстоянии 13 млн световых лет от Земли, это ближайшее к нам активное ядро ​​галактики.

Астрономы предполагают, что то, что сначала было эллиптической галактикой, столкнулось с относительно меньшей спиральной галактикой, придав ей особую форму, которую мы видим сейчас.

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"Новое изображение обеспечивает захватывающий вид яркого свечения звезд и темных усиков пыли, которые скрывают яркий центр Центавра А, - сообщили астрономы. - Эта пыль - результат столкновения галактик в прошлом, в котором гигантская эллиптическая галактика слилась с меньшей спиральной галактикой. Кроме большого количества газа и пыли, пылевая полоса Центавра А содержит широко распространены звездообразования, на что указывают красные облака водорода и большое количество тусклых синих звезд, видимых на каждом конце пылевой полосы".

С момента его открытия в 1826 году астрономы тщательно изучили Центавра А с помощью множества различных телескопов, обнаружив интересные особенности.

Радиотелескопы обнаружили колоссальный поток вещества, выбрасываемого наружу из сердца галактики. Этот джет ускоряется почти до половины скорости света сверхмассивной черной дырой в центре Центавра A, а его яркие излучения в радиоволнах делают эту галактику одним из самых заметных радиоисточников в ночном небе.