Что делать, если в "Дії" не отображается водительское удостоверение: в МВД дали разъяснения
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве внутренних дел объяснили водителям, что делать, когда в "Дії" не отображается водительское удостоверение и нет фото, передает УНН.
Цитата
“Keep calm and проходи верификацию! Вам понадобится „Электронный кабинет водителя“, фото вашего документа и несколько минут времени”, — сказано в сообщении.
Детали
Последовательность действий следующая:
— авторизуйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua
— выберите вкладку “Верификация данных”
— выберите “Уточнение данных в реестре удостоверений водителя”
— добавьте фото документа с обеих сторон
— оставьте комментарий, что не так с вашим документом
— создайте и подтвердите заявление.
Напомним
Вооруженные Силы Украины в тестовом режиме запустили новый цифровой онлайн-сервис, который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства через приложение “Дія”.