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Что делать, если в "Дії" не отображается водительское удостоверение: в МВД дали разъяснения

Что делать, если в "Дії" не отображается водительское удостоверение: в МВД дали разъяснения

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве внутренних дел объяснили водителям, что делать, когда в "Дії" не отображается водительское удостоверение и нет фото, передает УНН.

Цитата

“Keep calm and проходи верификацию! Вам понадобится „Электронный кабинет водителя“, фото вашего документа и несколько минут времени”, — сказано в сообщении.

Детали

Последовательность действий следующая:

— авторизуйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua

— выберите вкладку “Верификация данных”

— выберите “Уточнение данных в реестре удостоверений водителя”

— добавьте фото документа с обеих сторон

— оставьте комментарий, что не так с вашим документом

— создайте и подтвердите заявление.

Напомним

Вооруженные Силы Украины в тестовом режиме запустили новый цифровой онлайн-сервис, который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства через приложение “Дія”.

Источник: УНН
Теги: МВД
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