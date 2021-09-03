НБУ: на начало сентября резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На начало сентября этого года международные валютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, несмотря на погашение 1,3 млрд долл. по еврооблигациям. Об этом во время выступления на Украинском финансовом форуме сказал заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук, сообщает УНН.

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"С 2015 года у нас продолжается тенденция к росту резервов. Благодаря получению 2,7 млрд долл. от размещения СПЗ Международным валютным фондом на начало этого месяца резервы уже превышают 30 миллиардов, даже после уплаты по евробондам", - сообщил Николайчук.

Детали

По словам заместителя председателя НБУ, такой уровень резервов уже "можно считать адекватным по критерию адекватности МВФ".

Дополнение

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания". 13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.