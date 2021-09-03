Образование, банки и индексация пенсий: какие вопросы рассмотрит ВР во время первой рабочей недели

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первую рабочую неделю после каникул Верховная Рада начнет из пакета законов, касающихся образования, рассмотрят также банковские вопросы и индексацию пенсий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

"На этой неделе у детей начался новый учебный год, а на следующий у депутатов начинается новая сессия. Итак, начнем мы в честь 1 сентября с целого ряда образовательных законопроектов, в том числе об изменении подхода к формированию бюджетных мест в вузах № 5467, научных парках № 4236 и даже о военном образовании № 5641. С прошлой повестки еще перекочевал антиплагиаторский законопроект № 3758 и № 5461", - написал Железняк.

Детали

Кроме этого Рада планирует рассмотреть законопроекты:

№ 5850 об обязательном обмене информацией между банками о нерезидентных счетах их клиентов для валютного контроля;

№ 5851 об усилении независимости НБУ - требования к кандидатам на главу НБУ, заместителям и Совета, основания для их увольнения, порядок взаимодействия Правления и Совета, чтобы минимизировать давление.

№ 5248 - о переходе права собственности на землю при покупке недвижимости на этой земле.

№ 3952 - законопроект о публикации зарплат Набсоветов и топ-менеджеров госкомпаний.

№ 4416-1 - льготы для индустриальных парков с выделением ежегодного бюджета на их развитие и созданием спецоргана для контроля за ними.

№ 5154 - изменения в Бюджетный кодекс в связи с добровольным декларированием.

№ 4668 - о ежегодной индексции пенсий 1 марта и № 4669 о реинтеграции трудовых мигрантов.

"Несколько законопроектов перекочевали в сессию из старых повесток, в их числе: посылка из-за границы до 150 евро без НДС и таможенной пошлины №№ 4278, 4279 (второе чтение). Там, кстати, табачные правки уберут, аграрные расписки № 2805-р, закон о почте № 3821 (второе чтение)", - добавил нардеп.

Дополнение

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада Украины в первую рабочую неделю сентября, как ожидается, рассмотрит изменения в закон о банках и банковской деятельности.