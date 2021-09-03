В Киеве двое парней на мопеде на полной скорости влетели в грузовик

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На столичном бульваре Перова двое парней на мопеде влетели в грузовик, пишет УНН.

Детали

Так, двое парней на мопеде с неизвестных причин протаранили грузовик MAN, остановившийся в трафике.

Водитель скутера получил серьезные травмы: предварительно у него травма грудной клетки и сломана челюсть. Его товарищу повезло больше — только синяки и ушибы. Стрелка спидометра на мопеде “застряла” в районе 60 км/ч. Как ребята не заметили посреди дороги грузовик — выясняет полиция.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе по адресу улица Маршала Конева, 12. В результате аварии разбиты четыре машины и есть двое пострадавших.