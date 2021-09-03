Власти Китая "взялись за телевидение": запрет на восхваление Запада, "показ социалистической культуры" и другие детали

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Государственное управление радио и телевидения КНР опубликовало уведомление о повышении качества программ с целью “удовлетворения духовных и культурных потребностей народа”. УНН разобрался какие требования поставят китайским телевизионщикам.

Детали

Культурный рынок Китая, отмечается в публикации, “больше не будет раем для женоподобных звезд, а новости и общественное мнение не будут ориентированы на восхваление западной культуры”. Также ведомство призвало продвигать “прекрасную традиционную китайскую культуру, революционную культуру и социалистическую культуру”.

В документе отмечается, что во имя укрепления любви к партии и стране, защиты морали и ценностей, продвижения культуры и искусства организациям теле- и радиовещания рекомендуется соблюдать ряд конкретных требований. В частности, им следует более внимательно подходить к подбору ведущих и гостей передач, учитывать их политическую грамотность, нравственное поведение, уровень профессионального мастерства. При этом рекомендуется не допускать к работе и не приглашать на передачи тех, кто далек от партии и народа, кто нарушает законы и правила, не придерживается правил социальной справедливости, нарушает общественный порядок и традиции, поступает безнравственно.

Ведомство рекомендовало не показывать реалити-шоу с участием детей знаменитостей и вообще не показывать передач, развивающих поклонение звездам. Кроме того, рекомендуется строго контролировать выбор актеров для различных шоу, их манеру выступать, костюмы и макияж, решительно пресекая появление “женоподобных мужчин” и другие “отклонения” от эстетических норм. Не рекомендуется также в таких шоу обсуждать состояние людей, факты личной жизни, слухи и прочее.

Ранее

Власти КНР направили в китайские СМИ рекомендации не транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии “Оскар” и уменьшить внимание к освещению наград. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года “Не разделяй” (Do Not Split, 2020) была номинирована Американской академией киноискусств на звание лучшего документального короткометражного фильма.

Позже, китайские соцсети и поисковики удаляли новости и сообщения, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма “Земля кочевников” на 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.