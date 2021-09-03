Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в округе № 197

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии "Свобода". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Детали

Андрея Ильенко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) от партии "Свобода".

В то же время ЦИК отказала в регистрации семи кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область) и в одномандатном избирательном округе № 197.

Главным принципом отказа называют невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Добавим

В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.

Сообщалось, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов.

В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колыхаева (184-й округ) избрано Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначено председателем Черкасской ОГА.