Непогода в Сочи: из-за сильных штормов в городе "смыло" центральную набережную
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Из-за сильных ливней в Сочи размыло центральную набережную, а сильные порывы ветра образовывают над морем смерчи, и вырывают с корнем деревья, сообщает УНН со ссылкой на местные sochinews.
Детали
Как пишет местное издание “Росбалт”, непогода разрушила центральную набережную в Лоо (курортный микрорайон в Лазаревском районе “города-курорта Сочи” в Краснодарском крае).
Отмечается, что в июле здесь также были штормы, в результате которых размыло набережную. Нынешнее стихийное бедствие вызвало еще большее количество разрушений в сравнении с предыдущим штормом.
Как пишут местные Telegram-каналы, сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нём конструкции.
Центральная набережная в Лоо была разрушена штормом в декабре 2016 года: тогда волны размыли более 600 метров береговой полосы, в море унесло множество насыпной гальки с пляжа и брусчатки с прогулочной зоны.
На реконструкцию ушло около 55 млн рублей — около 35 млн рублей из городского бюджета Сочи, а также еще 20 млн рублей на благоустройство вложили бизнесмены. Во сколько восстановление обойдется теперь, пока неизвестно.
Помимо сильных штормов, сообщается о падении деревьев в результате сильных порывов ветра.
Так, на днях на одно из заведений, где находились посетители, упало дерево. сообщалось, что упавшее дерево едва не раздавило людей в беседке
Как сообщают в Администрации города-курорта Сочи, с целью обеспечения безопасности людей сегодня официальные пляжные территории курорта остаются закрытыми. На них дежурят свыше 600 спасателей, выставлены информационные аншлаги о запрете купания и красные флаги.
Цитата
“Шторм на море сегодня составляет три балла, есть вероятность его усиления до пяти баллов в ближайшие два дня. Заходить при этих условиях в воду опасно для жизни”, - отметили в администрации.
Напомним
В августе в Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном.
Власти призывали граждан быть готовыми к эвакуации. В городе прошла череда сильных дождей, и ливней с грозами.
Предполагалось возможное формирование смерчей над морем, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На море шторм - 4 балла.