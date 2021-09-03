В Нафтогазе заявили, что украинские ПХГ заполнены на 60%

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 сентября накоплено более 18 млрд куб. м газа - это почти 60% от общей вместимости ПХГ, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Нафтогаза".

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"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще больше", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Детали

В Нафтогазе заверили, что сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" сохраняется 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или, остаются в ПХГ", - подчеркнул и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Добавим

По состоянию на 15 августа 2021 года, хранилища заполнены на 56,9% от проектной мощности - закачано 17,6 млрд кубометров газа.