Фанаты “Властелина колец” неделю шли к Везувию, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Группа итальянских фанатов произведения Дж. Р. Р. Толкина “Властелин колец” неделю назад пешком отправилась к Везувию, чтоб уничтожить в нем “Кольцо Всевластия”. Накануне молодые люди исполнили свою цель и порадовали десятки тысяч фанатов, передает УНН.

Детали

Деталями путешествия в своем Instagram делился 37-летний кондитер Николас Джентиле. Компания “Братства Кольца” из девяти человек прошла чуть менее 300 километров, попутно рассказывая о своих приключениях.

При чем команда была подобрана не наобум — Джентиле тщательно выбирал участников для будущего похода, заявку для участия в котором подало несколько сотен людей.

В итоге волшебник, гном, эльф, два человека и несколько хоббитов — именно так были одеты участники на протяжении всего путешествия — преодолевали по 30 километров в день на пути к своей цели.

Путь начался в комунне Кьети, расположенной в итальянском регионе Абруццо. На своем пути “Братство” пересекло Апеннины и таки достигло Везувия 2 сентября. На вершине Джентиле в образе Сэмуайза Гэмджи произнес речь, затем выбросил кольцо в жерло вулкана.

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За путешествием пристально следили подписчики Джентиле, котороых в одном только Instagram уже более 62 тысяч.

Отметим, что сам Джентиле активно работает над созданием в Италии местного “Шира” — поселения хоббитов из книг Толкина, в сентябре он намерен запустить краудфандинговую кампанию для постройки такой деревни. Он также устраивает в своей коммунне Буккьянико тематические вечеринки и фестивали для фанатов книг о хоббитах.

Что было ранее

Накануне в компании Amazon подтвердили, что мировая премьера телесериала “Властелин колец” состоится 2 сентября 2022 года, а также продемонстрировала первый кадр из фильма.