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Украина направит МИД Польши ноту из-за смерти украинца после задержания полицией

Украина направит МИД Польши ноту из-за смерти украинца после задержания полицией

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Посольство Украины в ближайшее время направит Министерству иностранных дел Польши ноту относительно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Информацию журналисту УНН подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Детали

Так, в МИД подтвердили, что посольство Украины в ближайшее время отправит польскому МИД ноту относительно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Дело по расследованию смерти 25-летнего украинца контролируется украинским дипломатическим органами.

Добавим

2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza в четверг сообщили о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

По информации издания, к парню применили газ, били кулаками и дубинками и душили.

Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша
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