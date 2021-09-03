Талибы заявляют, что взяли под контроль провинцию Панджшер. В Панджшере опровергают

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Афганская провинция Панджшер, что оставалась неподконтрольной талибам, захвачена "Талибаном". Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники, передает УНН.

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По информации СМИ, представители сил сопротивления захвачены бойцами "Талибана".

Представитель талибов Билал Карими заявил в свою очередь, что Панджшер полностью находится под их контролем.

"Наибольший район Панджшере Парьян полностью перешел под контроль "Талибана", - написал он в Twitter.

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При этом силы сопротивления Панджшере опровергают, что район был захвачен талибами.

Панджшер, как минимум, до 3 сентября оставался единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной талибам.