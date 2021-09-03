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Талибы заявляют, что взяли под контроль провинцию Панджшер. В Панджшере опровергают

Талибы заявляют, что взяли под контроль провинцию Панджшер. В Панджшере опровергают

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Афганская провинция Панджшер, что оставалась неподконтрольной талибам, захвачена "Талибаном". Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, представители сил сопротивления захвачены бойцами "Талибана".

Представитель талибов Билал Карими заявил в свою очередь, что Панджшер полностью находится под их контролем.

"Наибольший район Панджшере Парьян полностью перешел под контроль "Талибана", - написал он в Twitter.

Добавим

При этом силы сопротивления Панджшере опровергают, что район был захвачен талибами.

Панджшер, как минимум, до 3 сентября оставался единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной талибам.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
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