Руководители отдела вакцин регулятора США одновременно подали в отставку: при чем тут вакцинация бустерными дозами

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Двое руководителей отдела вакцин американского агентства по контролю за безопасностью и эффективностью лекарств (FDA), ответственных за рассмотрение заявок на одобрение вакцин от COVID-19, подали заявления об отставке. Об этом УНН стало известно из материала CNBC.

Детали

Согласно официальному заявлению от FDA, директор управления исследований и анализа вакцин агентства Марион Грубер, и заместитель директора Фил Крауз покинут агентство этой осенью.

Цитата

“Большое спасибо Мэрион и Филу за весь вклад в агентство, и большое спасибо каждому из вас за все, что вы делаете каждый день”, - сказал ведущий регулятор FDA по вакцинам доктор Питер Маркс.

Отметим, что сообщения об отставке ведущих руководителей появились на фоне планов администрации президента США Джо Байдена начать массовую вакцинацию против COVID-19 бустерными дозами с 20 сентября, сообщает Politico.

Издание пишет, что между агентством и администрацией президента нет координированных действий в отношении вакцинальной кампании.

В частности, руководители отдела вакцин уходят, поскольку они недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и их консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA.

Исходя из разговора с 11 нынешними и бывшими должностными лицами агентства, и людьми, знакомыми ситуацией, Politico сообщает, что внутри ведомства наблюдается растущее недовольство несвязным процессом администрации по реализации своего плана ревакцинации.

Добавим

С 20 сентября всем американцам будут предложены "бустерные" дозы вакцины Covid-19.



По информации СМИ, в августе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно было объявить о полном одобрении вакцины Pfizer.

Однако в самом FDA отказались от комментариев.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года.