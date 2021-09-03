Смертельное ДТП во Львовской области: в полиции сообщили детали и уточнили количество погибших

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В смертельном ДТП во Львовской области погибли три человека, две несовершеннолетние - 10 и 16 лет госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 сентября, в 16.15 на улице Самборской в городе Рудки Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель седлового тагяча Renault, 36-летний житель Львовского района, не справился с управлением, в результате чего тягач с прицепом выехал на тротуар, сбил электроопору, въехал в магазин и перевернулся.

От травм, полученных в результате ДТП, водитель грузовика скончался на месте происшествия.

Также во время аварии телесные повреждения получили четверо пешеходов, находившихся на тротуаре - все жители Самборского района. Двое из них, 47-летний мужчина и женщина, его ровесница, скончались на месте ДТП. Еще двое девушек 10 и 16 лет - госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее

Во Львовской области водитель тагяча Renault выехал на тротуар, где сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин. В результате ДТП погибли четыре человека - среди которых сам водитель и несовершеннолетняя девушка-пешеход.