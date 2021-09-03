Новости: Общество
3 сентября 2021, 22:36 • Илья Нежигай • 16815
В Киеве загорелся костел Святого Николая
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столичном костеле Святого Николая вечером 3 сентября случился пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео из соцсетей и комментарии очевидцев.
Детали
На видео, которое распространили в социальных сетях, видно, что на месте работают бригады чрезвычайников, а из самого здания выходят дым.
На данный момент отсутствуют подробности происшествия от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, однако очевидцы сообщают, что пожар произошел в задней части здания.
Также неизвестно, что именно стало причиной возникновения пожара.
О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Напомним
В Одесской области во второй раз за чуть больше недели загорелся одно и то свалку.
Источник: УНН
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