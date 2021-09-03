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В Киеве загорелся костел Святого Николая

В Киеве загорелся костел Святого Николая

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столичном костеле Святого Николая вечером 3 сентября случился пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео из соцсетей и комментарии очевидцев.

Детали

На видео, которое распространили в социальных сетях, видно, что на месте работают бригады чрезвычайников, а из самого здания выходят дым.

На данный момент отсутствуют подробности происшествия от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, однако очевидцы сообщают, что пожар произошел в задней части здания.

Также неизвестно, что именно стало причиной возникновения пожара.

О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним

В Одесской области во второй раз за чуть больше недели загорелся одно и то свалку.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, пожарники, ГСЧС
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