В Киеве загорелся костел Святого Николая

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столичном костеле Святого Николая вечером 3 сентября случился пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео из соцсетей и комментарии очевидцев.

Детали

На видео, которое распространили в социальных сетях, видно, что на месте работают бригады чрезвычайников, а из самого здания выходят дым.

На данный момент отсутствуют подробности происшествия от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, однако очевидцы сообщают, что пожар произошел в задней части здания.

Также неизвестно, что именно стало причиной возникновения пожара.

О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним

В Одесской области во второй раз за чуть больше недели загорелся одно и то свалку.