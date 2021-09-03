Пожар в столичном костеле Святого Николая тушат 15 пожарных - Кличко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности пожара в столичном костеле Святого Николая. Согласно его сообщению в Telegram, пожар пытаются потушить 15 чрезвычайников и 4 единицы техники, передает УНН.

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"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал мэр.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве загорелся костел Святого Николая. На тот момент еще не было подтверждения от официальных лиц.