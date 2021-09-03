Баскетбол: "Будивельник" победой завершил выступления на турнире в Турции

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Столичный БК "Будивельник" победил в Турции на предсезонном турнире "Gloria Cup" местный "Бурсаспор", передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Решающим в поединке стала преимущество украинский в заключительной четверти в которой подопечные Миглиеникса разгромила своих визави — 24:11. Итоговый результат 74:69.

Самым результативным в матче стал пуэрториканский защитник киевлян Джан Клавел — 22 очка. 14 баллов добавил Гордон, 13 — Стоктон.

Примечательно, что ранее на данных соревнования киевляне уступили другим двум турецким коллективам.

Напомним

Женский БК “Будивельник” подписал первого легионера в истории клуба.