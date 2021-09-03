Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
23220

Пожар в столичном костеле святого Николая ликвидирован. Появилось видео изнутри горелого здания

Пожар в столичном костеле святого Николая ликвидирован. Появилось видео изнутри горелого здания

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пожар в столичном костеле Святого Николая потушен. Сейчас открытого огня нет. Видео из здания опубликовал мэр города Виталий Кличко, передает УНН опираясь на данные ГСЧС.

Цитата

"По состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью контролируется, пожар был на площади 80 м кв. Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания", - говорится в сообщении.

Детали

Добавляется, что пожар был локализован в 22:40.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

Пожар возник в органном зале.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве загорелся костел Святого Николая. На тот момент еще не было подтверждения от официальных лиц.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.