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Вопрос Донбасса теперь будут обсуждать с участием США - Стефанишина

Вопрос Донбасса теперь будут обсуждать с участием США - Стефанишина

КИЕВ. 3 сентября. УНН. США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности”, — заявила Стефанишина.

Детали

В частности, она отметила, что США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты.

Дополнение

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Зеленский в частности передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев — “на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России”.

После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

2 сентября, Зеленский в рамках визита в Калифорнию встретился с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступил в Стэнфордском университете.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, Украина
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