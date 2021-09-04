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Новости: COVID-19
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На Буковине обнаружили 193 новых случая коронавируса за сутки

На Буковине обнаружили 193 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Черновицкой области за 3 сентября зафиксировали 193 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 52 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 337 случаев болезни. За последние сутки 52 человек выздоровели, 78 690 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1849 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 663 ПЦР-исследования и 903 экспресс-тесты.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 293 541 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 922 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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