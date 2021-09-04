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Пожар в столичном Николаевском костеле: глава Минкульта призвал провести расследование

Пожар в столичном Николаевском костеле: глава Минкульта призвал провести расследование

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал расследовать пожар в столичном костеле святого Николая. В своем Telegram-канале он также рассказал подробности инцидента, передает УНН.

Цитата

“Пожар в Костеле Святого Николая в Киеве — ситуация, которая требует безусловного, неотложного внимания и расследования”, — написал Ткаченко.

Детали

Министр сообщил, что возгорание возникло во время репетиции. “Площадь пожара — 80 кв м. Но ключевое — во-первых, она ликвидирована без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесено.

Отдельный вопрос — степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим и к расследованию уже подключилась Нацполиция. И главное — мы уже выясняем причины возгорания”, — рассказал глава Минкульта.

Он пообещал рассказать “более предметные детали” утром и держать расследование ситуации “под личным контролем”.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве загорелся костел Святого Николая. На тот момент еще не было подтверждения от официальных лиц.

Ближе к полуночи пожар в столичном костеле святого Николая ликвидировали. В частности, появилось видео изнутри горелой здания.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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