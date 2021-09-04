Байден приказал рассекретить связанные с 11 сентября документы

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление главы государства, передает УНН.

Детали

В документе предлагается Минюсту и другим ведомствам вести наблюдение за рассекречивание документов, связанных с расследованиями атак ФБР. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев.

Цитата

В своем заявлении Байден пояснил, что таким образом он выполняет данное им предвыборное обещание. “Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность по рассекречиванию документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года, — сказал Байден. — По мере приближения 20-летия этого трагического дня я придерживаюсь это обязательства”.

Контекст

В августе раскрытие ранее засекреченных документов об атаках потребовали родственники жертв терактов, а также тех, кто выжил и участвовал в спасении людей. Около 1,8 тыс. человек написали Байдену письмо, потребовав от него не участвовать в памятных мероприятиях, если он не даст указание рассекретить документы. Они считают, что в них содержится информация, позволяющая доказать причастность руководства Саудовской Аравии к терактам. Авторы письма написали, что в течение 20 лет Минюст и ФБР “активно пытались сохранить эту информацию в секрете”, и указали на то, что их терпение “подошло к концу”.

После терактов 2001 года власти публиковали по частям официальный доклад о событиях 11 сентября. Последние 28 страниц из более 800 были обнародованы в июле 2016 года. Из документа следовало, что ряд граждан Саудовской Аравии, связанных с правительством этой страны, помогали деньгами некоторым участникам теракта. Однако последняя часть доклада не свидетельствовала о том, что власти Саудовской Аравии играли какую-то роль.

Террористический акт 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибло более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация “Аль-Каида”. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к терактам.