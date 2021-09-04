Верещук: Подписанное рамочное оборонное соглашение с США дает новые возможности

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала подписание рамочного оборонной соглашения между Украиной и США, передает УНН.

По ее словам, документ открыл для Украины ряд новых возможностей.

“Это дает больше возможностей и больше потенциала. А каким содержанием будет наполняться эта сделка — зависит от нас”, — заявила нардеп в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Подписанное соглашение, среди прочего, касается безопасности Черноморского региона, продолжила Верещук.

“Или, например, участия в антитеррористических инициативах. К слову вспомню Кабул, о блестящей спецоперации нашего ГУР, МИД, ОП, которые спасли людей. Мы показали, что мы умеем защищать и работать вместе на результат”, — добавила она.

Напомним

На прошлой неделе крупнейшая канадская газета The Globe and Mail выпустила текст об эвакуации из Афганистана, в котором описала “бесстрашную операцию” украинских военных, в ходе которой из аэропорта Кабула в Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков, в том числе один из ее редакции, а другой — работал на канадское Министерство обороны.

Дополнение

Украина за последние несколько недель организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.